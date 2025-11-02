Skip to content
02/11/2025
In der Obersteiermark Schnee, im Süden Sonne und bis zu 15 Grad

Nach einem nassen Start zeigt sich am Montag in der Steiermark zunehmend die Sonne. Nur im Norden bleibt es länger trüb.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
Zum Wochenbeginn präsentiert sich das Wetter in der Steiermark zunächst unbeständig. „Der Montag beginnt mit vielen Wolken und vielerorts noch nass“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Während der Regen im Osten am Morgen abzieht, regnet und schneit es in der nördlichen Obersteiermark am Vormittag noch stellenweise leicht. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.100 und 1.300 Metern. Ab dem Oberen Murtal zeigt sich dann zunehmend die Sonne, am Nachmittag scheint sie fast überall. Nur vom Gesäuse bis ins Obere Mürztal bleibt es weitgehend grau. Der Nordwestwind weht mäßig, zwischen Mariazell und dem Joglland teils lebhaft. Die Temperaturen gehen zurück und erreichen von Nord nach Süd maximal 8 bis 15 Grad.

