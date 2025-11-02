Kollision bei Kreuzung forderte drei Verletzte

In St. Andrä im Sausal (Bezirk Leibnitz) kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 72-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz auf der Sausaler Weinstraße (L636) in Richtung der Kreuzung mit der Predinger Straße (L303). Mit im Fahrzeug befanden sich noch drei weitere Personen.

Drei Personen bei Kollision verletzt

An der Kreuzung mit der L303 hielt der Pkw-Lenker an, um sich an den Hinweisschildern zu orientieren. Als er wieder losfuhr dürfte er einen aus Richtung Gleinstätten kommenden Pkw, gelenkt von einer 28-Jährigen aus dem Bezirk Deutschlandsberg, übersehen haben. Die 28-Jährige konnte einen Anprall nicht mehr verhindern und stieß gegen den Pkw des 72-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurden der 72-Jährige, sein 76-jähriger Mitfahrer sowie die 28-Jährige unbestimmten Grades verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert.