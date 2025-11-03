Feuerwehren meistern Atemschutzübung in Krieglach

Am Donnerstag, 30. Oktober 2025 fand die jährliche Abschnitts –Atemschutzübung im Abschnitt 3 auf dem Gelände der BtF voestalpine Rotec Krieglach statt. Ziel dieser Übung war es die Einsatzkräfte unter realistischen Bedingungen auf die Herausforderungen im Ernstfall vorzubereiten und zu trainieren. „Ein unterirdischer Bunker auf dem Gelände der BtF voestalpine Rotec Krieglach ist ein idealer Ort um das Üben unter anstrengenden Bedingungen zu trainieren“, berichten die Einsatzkräfte. 12 Atemschutztrupps der Feuerwehren, FF Krieglach, BtF voestalpine Rotec Krieglach, FF Freßnitz, FF Mitterdorf, FF Wartberg, FF Veitsch Markt und BtF Veitsch Radex wurden in verschiedenen Szenarien eingesetzt, bei denen sie ihre Fähigkeiten unter realistischen Bedingungen unter Beweis stellen mussten.

©BFVMZ Pusterhofer ©BFVMZ Pusterhofer ©BFVMZ Pusterhofer

Zum Einsatz kam auch der neue Atemschutzcontainer im Bereich Mürzzuschlag, welcher bei der Btf voestalpine Tubulars Kindberg stationiert ist. Mithilfe des Atemschutzcontainers ist es möglich bei Bränden und anderen Großschadenslagen, die Atemluft für den Atemschutzgeräteträger ortsunabhängig zu befüllen. Die Atemschutzübung wurde von allen Teilnehmern erfolgreich absolviert. Bereichsfeuerwehrkommandant Stv. BR Johann Eder Schützenhofer und ABI Mag. Otto Fritz konnten sich vor Ort von den Leistungen der Einsatzkräfte überzeugen.