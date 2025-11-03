Kätzchen steckte in Motorraum fest: Feuerwehr eilte zu Hilfe

Am Abend des 2. November 2025 wurde die Feuerwehr Zeltweg-Stadt zu einer Tierrettung in die Tischlerstraße gerufen. Aufmerksame Passanten hatten ein kleines Kätzchen in einem Pkw entdeckt und sofort die Einsatzkräfte alarmiert.

Nach kurzer Zeit konnte die kleine Katze zum Glück unverletzt gerettet werden.

Feuerwehr rettetet Kätzchen aus Motorraum

Aufmerksame Passanten bemerkten das Tier und alarmierten die Einsatzkräfte. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Katzenbaby im Motorraum des Fahrzeugs festsaß. Mit viel Fingerspitzengefühl und technischem Geschick entfernten die Feuerwehrleute mehrere Fahrzeugteile, um das Tier zu befreien. Nach kurzer Zeit konnte die kleine Katze unverletzt gerettet werden.