Zeugenaufruf nach schwerem Diebstahl in Bruck an der Mur. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall.
Bruck an der Mur
03/11/2025
Dreister Trick

Dieb klaut tausende Euro aus Auto, während Besitzer daneben steht

Ein unbekannter Täter steht im Verdacht, Montagvormittag, 3. November 2025, aus einem Pkw Bargeld in der Höhe von mehreren Tausend Euro gestohlen zu haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

von Anja Mandler
Gegen 9 Uhr hob ein 65-Jähriger bei einem Geldinstitut in der Dr.-Theodor-Körner-Straße in Bruck an der Mur mehrere Tausend Euro Bargeld ab. Das Geld verstaute er in einem Kuvert. Danach begab er sich zu seinem Fahrzeug, das gegenüber des Geldinstitutes auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt war. Das Kuvert deponierte er auf der Fußmatte der Beifahrerseite.

Dreistes Ablenkungsmanöver: Mann stahl Kuvert mit tausenden Euro aus Auto

Plötzlich wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser sagte ihm in gebrochenem Deutsch, dass er einen Reifenplatzer hätte. Der 65-Jährige begab sich auf die Fahrerseite und ließ währenddessen die Beifahrertüre offen. In der Zwischenzeit stahl der unbekannte Täter das Kuvert und flüchtete in unbekannte Richtung. Kurz darauf erstattete der 65-Jährige die Anzeige.

Polizei sucht nach Hinweisen

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Täter und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Bruck an der Mur, unter der Telefonnummer 059/133/6200 erbeten.

Beschreibung des unbekannten Täters laut Polizei

  • männlich
  • zwischen 25 und 35 Jahre alt
  • zwischen 175 und 180 Zentimeter groß
  • normale Statur
  • dunkle kürzere Haare
  • trug helle Kleidung
