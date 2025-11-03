Vor allem Frauen betroffen: Arbeitslosigkeit in der Steiermark steigt an

Mit Ende Oktober 2025 zeigt sich der steirische Arbeitsmarkt weiterhin unter Druck. Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen (inklusive Schulungen) liegt bei 44.576 Personen.

Dies entspricht einem Plus von 6,8 Prozent, oder 2822 Personen, im Vergleich zum Vorjahr, wie das AMS in einer Aussendung am Montag mitteilt. Die geschätzte Arbeitslosenquote im Oktober beträgt demnach 6,2 Prozent (plus 0,5 Prozentpunkte). „Das unterstreicht einmal mehr die Notwendigkeit gezielter Maßnahmen zur Verbesserung der Chancen für Menschen am Weg zurück in den Arbeitsmarkt“, informieren die Experten.

©AMS Steiermark | Arbeitslosenquoten in den steirischen Arbeitsmarktbezirken September 2025 ©AMS Steiermark | Veränderung der Arbeitslosigkeit in den steirischen Arbeitsmarktbezirken Oktober 2025 ©AMS Steiermark

Anstieg bei Frauenarbeitslosigkeit

Besonders Frauen sind von der Arbeitslosigkeit betroffen, wie die aktuellen Zahlen zeigen. Im Vergleich zum Oktober 2024 zeigt sich im Oktober 2025 ein Anstieg von 11,2 Prozent. Zum Vergleich: Bei Männern liegt der Anstieg knapp unter 7 Prozent. Besonders betroffen sind auch die Branchen, in denen viele Frauen arbeiten. In Männerdomänen wie Industrie oder Bau stieg die Arbeitslosigkeit eher leicht, um 3,9 Prozent beziehungsweise 0,8 Prozent. Im Handel liegt der Anstieg bei hingegen 10,9 Prozent. Bei der Gebäudereinigung ist sie sogar um 17,3 Prozent höher als im Vorjahr.



