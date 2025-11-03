Kein Lotto-Sechser: Steirer darf sich trotzdem über „hübsche Summe“ freuen

Bei der gestrigen Lotto-Ziehung gab es zwar keinen Haupttreffer, aber dennoch eine Gewinn für eine Person aus der Steiermark. Der Spieler darf sich über eine stolze Summe freuen.

Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, dem 2. November gab es weder bei Lotto noch bei LottoPlus einen Sechser, und auch beim Joker blieb ein Gewinn im ersten Rang aus. Für die „sechs Richtigen“ warten bei der nächsten Ziehung am Mittwoch somit rund 1,4 Millionen Euro. Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es zuletzt drei Gewinner:innen mit jeweils rund 24.600 Euro. Je ein Gewinn wurde in der Steiermark per Quicktipp sowie in Oberösterreich und über win2day jeweils per Normalschein erzielt.

Weder bei Lotto noch bei LottoPlus gab es einen Sechser

Da es bei LottoPlus keinen Sechser gab, wird hier die Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt. Damit dürfen sich 27 Spielteilnehmer:innen über je rund 7.500 Euro freuen. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Mittwoch werden rund 200.000 Euro erwartet. Schließlich blieb auch beim Joker ein Gewinn im ersten Rang aus. Dies bereits zum zweiten Mal in Folge, und so wartet am Mittwoch ein Doppeljackpot mit rund 500.000 Euro.