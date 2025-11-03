Skip to content
Mitterdorf an der Raab
03/11/2025
Unfall

Bagger überschlägt sich: 22-Jähriger aus Kabine geschleudert

In Mitterdorf an der Raab ist ein 22-jähriger Baggerfahrer bei einem schweren Arbeitsunfall verletzt worden. Sein Fahrzeug rutschte auf einem Erdhügel ab, überschlug sich und schleuderte ihn aus der Kabine.

von Stefan Putz
1 Minute Lesezeit(82 Wörter)

Kurz vor 11 Uhr ereignete sich in der Nähe von Mitterdorf an der Raab ein Arbeitsunfall. Im Zuge von Arbeiten mit einem Raupenbagger auf einem Erdhügel, geriet das schwere Gerät ins Rutschen und überschlug sich. Der 22-jährige Baggerführer wurde dabei aus der Kabine geschleudert. Der junge Mann wurde vom Roten Kreuz mit Verletzungen an beiden Armen ins LKH Weiz verbracht. Beim Bagger entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.

