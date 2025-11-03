Skip to content
Region auswählen:
/ ©Thomas Kaiser
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Es ist eine Kerze zu sehen.
Die Freiwillige Feuerwehr Mürzzuschlag trauert um ihren Kameraden Mersich
Mürzzuschlag
03/11/2025
Seit 1975

50 Jahre bei der Feuerwehr: Trauer um Kameraden „Puidl“

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Mürzzuschlag trauert um ihren Löschmeister Leopold Mersich, welcher am 31. Oktober 2025 seine Augen für immer geschlossen hat.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)

Das langjährige Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Mürzzuschlag ist am letzten Oktober im Alter von 65 Jahren verstorben. Seine Kameraden gedenken ihm. Leopold trat 1975 der Freiwilligen Feuerwehr Mürzzuschlag bei und war von 1991 bis 2001 Feuerwehrkommandant und von 1997 bis 2001 Abschnittskommandant des Abschnitt II Bezirksfeuerwehrverband Mürzzuschlag.

„Wir werden unserem ‚Puidl‘ stets ein ehrendes Andenken bewahren“

Seinen Kameraden wird der verstorbene Feuerwehrmann stets in Erinnerung bleiben: „Mit seiner großen Leidenschaft der Feuerwehrgeschichte in und um Mürzzuschlag trug er beispielsweise mit der Festschrift ‚150 Jahre Freiwillige Feuerwehr der Stadt Mürzzuschlag‘ einen wichtigen Teil zur Aufarbeitung und Erhaltung der Geschichte unserer Feuerwehr bei. Wir werden unserem ‚Puidl‘ stets ein ehrendes Andenken bewahren.“

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: