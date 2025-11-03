50 Jahre bei der Feuerwehr: Trauer um Kameraden „Puidl“

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Mürzzuschlag trauert um ihren Löschmeister Leopold Mersich, welcher am 31. Oktober 2025 seine Augen für immer geschlossen hat.

Das langjährige Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Mürzzuschlag ist am letzten Oktober im Alter von 65 Jahren verstorben. Seine Kameraden gedenken ihm. Leopold trat 1975 der Freiwilligen Feuerwehr Mürzzuschlag bei und war von 1991 bis 2001 Feuerwehrkommandant und von 1997 bis 2001 Abschnittskommandant des Abschnitt II Bezirksfeuerwehrverband Mürzzuschlag.

„Wir werden unserem ‚Puidl‘ stets ein ehrendes Andenken bewahren“

Seinen Kameraden wird der verstorbene Feuerwehrmann stets in Erinnerung bleiben: „Mit seiner großen Leidenschaft der Feuerwehrgeschichte in und um Mürzzuschlag trug er beispielsweise mit der Festschrift ‚150 Jahre Freiwillige Feuerwehr der Stadt Mürzzuschlag‘ einen wichtigen Teil zur Aufarbeitung und Erhaltung der Geschichte unserer Feuerwehr bei. Wir werden unserem ‚Puidl‘ stets ein ehrendes Andenken bewahren.“