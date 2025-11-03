Wetter am Dienstag: Frostige Temperaturen und viel Sonnenschein

Am Dienstag regiert in der Steiermark der Sonnenschein. Während am Morgen noch mit frostigen Temperaturen im Minusbereich zu rechnen ist, werden am Nachmittag Höchstwerte von bis zu 15 Grad erwartet.

„Unter Hochdruckeinfluss scheint am Dienstag herrlich die Sonne. Nebel kommt praktisch nicht vor, dafür ist in den obersteirischen Tälern Morgenfrost zu erwarten. Am Nachmittag zeigen sich nur dünne Schleierwolken“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Die Temperaturen bewegen sich morgens zwischen -2 und 4 Grad, im weiteren Tagesverlauf steigen sie auf 10 bis 15 Grad. „Es weht nur ein schwacher Wind“, so die Wetterexperten.