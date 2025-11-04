Nach Hochzeit und Flitterwochen: Babyglück für steirischem FPÖ-Landesrat

Große Freude bei FPÖ-Landesrat Hannes Amesbauer und seiner Frau Petra Amesbauer-Ackerl: Ende Oktober kam ihre Tochter Sophie zur Welt. Nach der Hochzeit im Sommer krönt nun das Babyglück das gemeinsame Jahr des Paares.

Für Hannes Amesbauer war 2025 ein ganz besonderes Jahr: Im Juni gab der FPÖ-Landesrat seiner Frau Petra Amesbauer-Ackerl in der Oststeiermark das Ja-Wort. Nach einer romantischen Hochzeitsfeier ging es für das frisch vermählte Paar auf Hochzeitsreise nach Schweden. Jetzt folgte das größte Glück überhaupt: die Geburt ihrer kleinen Tochter.

„Hallo große Welt, hier ist Sophie“

Am 28. Oktober war es dann so weit: Die kleine Sophie erblickte das Licht der Welt. Auf Social Media teilten die frischgebackenen Eltern ein erstes Foto ihres kleinen Wunders und zeigten sich überglücklich. „Hallo große Welt, hier ist Sophie! Wir sind unendlich dankbar und überglücklich, unseren kleinen Schatz bei uns begrüßen zu dürfen“, hieß es in der liebevollen Botschaft.