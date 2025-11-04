Skip to content
Die Freiwillige Feuerwehr Pruggern stand Montagmorgen am Pruggererberg im Einsatz, um Trinkwasser zu transportieren.
Pruggern
04/11/2025
Feuerwehreinsatz

Rohrbruch am Pruggererberg: Feuerwehr sichert Trinkwasserversorgung

Frühmorgens am 3. November musste die Feuerwehr Pruggern ausrücken: Wegen Rohrbrüchen am Pruggererberg war die Trinkwasserversorgung unterbrochen. Gäste in den Hüttendörfern wurden mit Notbehältern versorgt.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)

Am Montag, dem 3. November 2025, hieß es für die Freiwillige Feuerwehr Pruggern wieder früh aufstehen. Bereits in den Morgenstunden wurde das Team zu mehreren Trinkwassertransporten auf den Pruggererberg (Bezirk Liezen, Steiermark) gerufen. Grund dafür waren Rohrbrüche, die die Wasserversorgung in der Region lahmgelegt hatten. Besonders betroffen waren die Gäste in den Hüttendörfern, die plötzlich ohne Frischwasser dastanden.

Rohrbrüche erfolgreich repariert

Damit niemand auf dem Trockenen blieb, organisierte die Feuerwehr den Transport von Trinkwasser in Notbehältern. Mit vollem Einsatz sorgten die Kameraden dafür, dass Bewohner sowie Urlaubsgäste weiterhin versorgt werden konnten. Gegen 16.30 Uhr konnte schließlich Entwarnung gegeben werden: Die beschädigten Leitungen wurden instandgesetzt, das Wasser fließt wieder wie gewohnt.

Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Pruggern bei einem Einsatz.
©Freiwillige Feuerwehr Pruggern
Nach der Reparatur der Rohrbrüche konnte die Wasserversorgung am Pruggererberg am Nachmittag wieder vollständig hergestellt werden.
