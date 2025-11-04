Mutige Supermarktmitarbeiterin stoppt Ladendieb in Liezen

Eine aufmerksame Mitarbeiterin verhinderte am Montag, dem 3. November, in einem Supermarkt in Liezen einen Diebstahl. Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort festgenommen. Ihm droht nun ein Aufenthaltsverbot in Österreich.

Es war Montagmorgen, als der 18-jährige Slowake in einem Supermarkt in Liezen Waren im Wert von rund 180 Euro in seiner Tasche verschwinden ließ. Ohne zu bezahlen, wollte er den Kassenbereich verlassen. Doch die 51-jährige Kassiererin bemerkte sofort, dass mit der Tasche etwas nicht stimmte. Als sie den jungen Mann ansprach, versuchte dieser, sich herauszureden. Er behauptete, die Waren bereits bezahlt zu haben. Doch die Mitarbeiterin wusste es besser. Anstatt wegzuschauen, reagierte die Frau entschlossen: Sie verständigte sofort die Polizei und hielt den mutmaßlichen Dieb gemeinsam mit einem Kollegen bis zum Eintreffen der Beamten fest. Durch ihr beherztes Handeln gelang es den Polizisten, den 18-Jährigen direkt im Supermarkt festzunehmen.

Geständnis und Konsequenzen

Bei der anschließenden Einvernahme zeigte sich der junge Slowake geständig. Er wurde ins Anhaltezentrum Vordernberg gebracht. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, droht ihm nun ein Aufenthaltsverbot im gesamten Bundesgebiet. Die Beamten betonen: „Durch ihren couragierten Einsatz hatte die 51-jährige Mitarbeiterin maßgeblich dazu beigetragen, dass der Tatverdächtige festgenommen werden konnte.“

Zivilcourage im Mittelpunkt

Passend dazu steht in der kommenden Woche alles im Zeichen der Zivilcourage: Am 10. November 2025 werden beim COURAGE-Award 2025 des Kompetenzzentrums Sicheres Österreich – Landesclub Steiermark (KSÖ) und der Landespolizeidirektion Steiermark insgesamt zwölf Personen ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr durch ihr mutiges Eingreifen besondere Courage gezeigt haben.