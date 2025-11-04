Rekordjahr für die STEIERMARK SCHAU mit über 200.000 Besuchern

Die STEIERMARK SCHAU 2025 konnte zwischen Ende April und Anfang November 2025 insgesamt 208.600 Besucher und Besucherinnen begeistern. Die multimediale Ausstellung in den Prunkräumen von Schloss Eggenberg zu dessen 400-Jahr-Jubiläum wurde mit 96.411 Besucher und Besucherinnen zum absoluten Publikumsmagneten und somit zur erfolgreichsten Ausstellung im Universalmuseum Joanneum seit seiner Ausgliederung als eigene GmbH. „Die hohe Besuchszahl, die Vielzahl an Kooperationen sowie das internationale Echo belegen, dass die STEIERMARK SCHAU weit über die Landesgrenzen hinausgewirkt hat. Die Ausstellung in Schloss Eggenberg zählt zu den erfolgreichsten in der Geschichte des Universalmuseums Joanneum“, so die Geschäftsführer Marko Mele und Josef Schrammel. Paul Schuster, Leiter von Schloss Eggenberg, ergänzt: „Die Ausstellung zum 400-Jahr-Jubiläum hat einen noch nie da gewesenen Gästezuspruch ausgelöst. Das überwältigende Feedback zeigt, dass wir viele Menschen überraschen und berühren konnten.“

©Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek Die Verantwortlichen der STEIERMARK SCHAU 2025 haben am Dienstag Bilanz gezogen.

Pavillons in Wien, Mariazell, Leoben, Ljubljana und im Schlosspark Eggenberg

Auch die begleitenden Sonderausstellungen konnten mit 27.881 Besucher und Besucherinnen im Münzkabinett und 18.739 Besucher und Besucherinnen im Archäologiemuseum einen Besucherrekord verzeichnen. „Dieses Format hat eindrucksvoll bewiesen, welche Kraft kulturelle Vermittlung für das gemeinsame Verständnis unserer Gesellschaft besitzt. Mein Dank gilt allen, die dieses Projekt mitgetragen haben. Die Erfahrungen dieser Schau werden uns auch künftig darin bestärken, Kultur als verbindendes Fundament unserer Zukunft zu sehen“, betonte der zuständige Landesrat Karlheinz Kornhäusl, der bei der Pressekonferenz leider nicht persönlich anwesend sein konnte.

©OPERA Das Highlight der Jubiläumsausstellung in Schloss Eggenberg war die goldene Kutsche aus Schloss Kurmau, die erstmals für eine Ausstellung verliehen wurde

Neben dem Museumsstandort Schloss Eggenberg brachten die Pavillons die STEIERMARK SCHAU nach Mariazell, Leoben und Ljubljana und erweiterten die Ausstellung um zeitgenössische Perspektiven. Unter dem Leitgedanken „History Repeating?“ widmeten sich Künstler und Künstlerinnen wie Erwin Wurm, Hubert Schmalix oder Milica Tomić der Frage, ob sich historische Krisenzyklen in unserer Zeit wiederholen. Mit einer Gesamtbesucherzahl von rund 65.569 an allen Standorten erwiesen sich die Pavillons als beliebte Kunstvermittler in den Regionen. „In einem derartigen Ausstellungsformat eine Kunstausstellung zu wagen, war kühn und ist aufgegangen. Die spannende Pavillon-Architektur hat ein unübliches Raumangebot ermöglicht, dem man so niemals begegnet“, so der Kurator der Pavillons Günther Holler-Schuster.

©Universalmuseum Joanneum/J.J.Kucek Die drei Pavillons der STEIERMARK SCHAU 2025 waren als Prolog im März 2025 am Wiener Heldenplatz zu besuchen

Wegen Budgetkürzungen: STEIERMARK SCHAU 2027 ausgesetzt

Auch nach dem Ende der STEIERMARK SCHAU 2025 bleiben Teile des Projektes bestehen: Der Prolog im Einführungsraum von Schloss Eggenberg, der während der Ausstellung als Auftakt und thematische Einführung diente, bleibt als dauerhafte Installation erhalten und bietet weiterhin Wissenswertes zur Geschichte, Architektur und Bedeutung des Schlosses. Darüber hinaus wurden die aktuellen Forschungsergebnisse in wissenschaftlichen Publikationen dokumentiert. Damit bleibt die STEIERMARK SCHAU 2025 nicht nur als kulturelles Ereignis in Erinnerung, sondern leistet auch einen nachhaltigen Beitrag zur Erforschung und Präsentation des UNESCO-Weltkulturerbes Schloss Eggenberg. Mit dieser positiven Bilanz muss sich das erfolgreiche Format STEIERMARK SCHAU bis auf Weiteres verabschieden. Angesichts der aktuellen Budgetkürzungen wird die STEIERMARK SCHAU 2027 vorerst ausgesetzt.