Schockmoment im Reitstall: Hubschrauber-Einsatz nach Unfall

Eine 45-jährige Frau aus dem Bezirk Voitsberg wurde Dienstagabend, 4. November 2025, bei einem Unfall in einem Reitstall schwer verletzt. Sie stürzte aus rund drei Metern Höhe auf einen Betonboden.

Gegen 17.10 Uhr befand sich die Frau, Mieterin einer Pferdebox in dem Reitstall, am Heuboden des Anwesens in Edelschrott im Bezirk Voitsberg. „Aus derzeitigen Erkenntnissen dürfte sie dabei aus Unachtsamkeit durch eine offenstehende Futterluke gestürzt sein. Die Frau fiel aus einer Höhe von etwa 2,8 Metern auf den darunterliegenden Betonboden und zog sich dabei Verletzungen im Bereich der Halswirbelsäule zu“, berichtet die Polizei.

Verletzte Frau ins Krankenhaus geflogen

Unmittelbar nach dem Unfall wurden Rettungskräfte verständigt. Einsatzkräfte des Roten Kreuzes Voitsberg, ein First Responder sowie die Crew des Notarzthubschraubers „C12“ führten die Erstversorgung durch. Anschließend wurde die 45-Jährige mit dem Hubschrauber in das UKH Graz geflogen. Die Polizei führte an der Unfallstelle Erhebungen durch. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich nicht.