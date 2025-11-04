Skip to content
Bild auf 5min.at zeigt den Sonnenaufgang am Grazer Schloßberg.
So wird das Wetter am Mittwoch in der Steiermark
Steiermark
04/11/2025
Prognose

Auch der Mittwoch bringt viel Sonnenschein

Das sonnige Herbstwetter setzt sich auch zur Wochenmitte fort, In der Steiermark wird viel Sonnenschein erwartet.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
„Auch am Mittwoch geht es mit ruhigem und sehr sonnigem Herbstwetter weiter. Die Temperaturen bleiben im Vergleich zum Dienstag gleich, dafür wird der Nebel am Morgen etwas häufiger“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Es zeigen sich aber nur dünne Wolken. „Der Wind kommt schwach, am Nachmittag regional mäßig aus Südwest“, so die Wetterexperten. In der früh wird es frostig mit Temperaturen zwischen -2 und 3 Grad, im Tagesverlauf werden Höchstwerte von bis zu 14 Grad erwartet.

