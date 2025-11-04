Auch der Mittwoch bringt viel Sonnenschein

„Auch am Mittwoch geht es mit ruhigem und sehr sonnigem Herbstwetter weiter. Die Temperaturen bleiben im Vergleich zum Dienstag gleich, dafür wird der Nebel am Morgen etwas häufiger“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Es zeigen sich aber nur dünne Wolken. „Der Wind kommt schwach, am Nachmittag regional mäßig aus Südwest“, so die Wetterexperten. In der früh wird es frostig mit Temperaturen zwischen -2 und 3 Grad, im Tagesverlauf werden Höchstwerte von bis zu 14 Grad erwartet.