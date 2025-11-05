Leoben ist bereit für die Adventzeit: Christbaum am Hauptplatz steht

„Mit vereinten Kräften wurde am Mosenberg eine rund 20 Meter hohe Fichte gefällt und sicher zum Hauptplatz gebracht“, heißt es vonseiten der Stadt Leoben. Der Baum steht nun am Leobener Hauptplatz und wird in den kommenden Tagen geschmückt. „Ein herzliches Dankeschön an unseren Wirtschaftshof und das Citymanagement für den großartigen Einsatz – ihr habt ganze Arbeit geleistet!“, bedankt sich die Stadt. Damit ist der Startschuss für die Vorbereitungen auf die Adventzeit gefallen. Ab dem 21. November verwandelt sich der Hauptplatz wieder in ein stimmungsvolles Weihnachtsdorf. Festliche Beleuchtung, duftender Punsch, regionale Schmankerl, Musik, Handwerkskunst und ein buntes Programm für die ganze Familie sorgen für weihnachtliche Stimmung mitten in der Leobener Innenstadt. Alle Informationen zum Advent und zu weiteren Veranstaltungen findest du hier: www.leoben.at/events.

