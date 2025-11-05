Skip to content
/ ©citymanagement
Foto auf 5min.at zeigt den Christbaum Leoben 2025
Leoben hat seinen Christbaum! Die 20 Meter hohe Fichte vom Mosenberg wurde am Dienstag am Hauptplatz aufgestellt.
Leoben
05/11/2025
Es weihnachtet!

Leoben ist bereit für die Adventzeit: Christbaum am Hauptplatz steht

Am Dienstag, dem 4. November, wurde die rund 20 Meter hohe Fichte vom Mosenberg nach Leoben gebracht und am Hauptplatz aufgestellt. Damit ist klar: Die Adventzeit kann kommen!

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(143 Wörter)

„Mit vereinten Kräften wurde am Mosenberg eine rund 20 Meter hohe Fichte gefällt und sicher zum Hauptplatz gebracht“, heißt es vonseiten der Stadt Leoben. Der Baum steht nun am Leobener Hauptplatz und wird in den kommenden Tagen geschmückt. „Ein herzliches Dankeschön an unseren Wirtschaftshof und das Citymanagement für den großartigen Einsatz – ihr habt ganze Arbeit geleistet!“, bedankt sich die Stadt. Damit ist der Startschuss für die Vorbereitungen auf die Adventzeit gefallen. Ab dem 21. November verwandelt sich der Hauptplatz wieder in ein stimmungsvolles Weihnachtsdorf. Festliche Beleuchtung, duftender Punsch, regionale Schmankerl, Musik, Handwerkskunst und ein buntes Programm für die ganze Familie sorgen für weihnachtliche Stimmung mitten in der Leobener Innenstadt. Alle Informationen zum Advent und zu weiteren Veranstaltungen findest du hier: www.leoben.at/events.

