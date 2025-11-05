Unbekannter rast mit geklauten Autos durch Hartberg – mehrere Unfälle

Ein bislang unbekannter Mann stahl in der Nacht auf Dienstag zwei Autos und ein E-Bike in Hartberg. Mit den Fahrzeugen verursachte er mehrere Unfälle und verschwand anschließend spurlos. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

In der Nacht auf Dienstag, den 4. November 2025, ereignete sich im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld (Steiermark) eine ungewöhnliche Diebstahlserie. Ein derzeit unbekannter Mann stahl laut Polizei zwei Autos und ein E-Bike und verursachte damit gleich mehrere Verkehrsunfälle. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Erste Tat: Wagen aus Carport gestohlen

Laut Polizeiangaben klaute der Täter zwischen 20.30 und 23.30 Uhr im Ortsgebiet von Hartberg ein Auto, das unversperrt in einem Carport stand. Seine Fahrt durch Hartberg endete nicht glimpflich: Er verursachte mehrere Unfälle mit Sachschaden. Danach stellte er das beschädigte Fahrzeug im Bereich der Kreuzung Schildbach/B54 ab.

Weiter mit E-Bike unterwegs

Doch damit nicht genug: Gegen 1.30 Uhr drang der Mann in Schildbach in eine Garage ein und stahl ein dort abgestelltes E-Bike. Dieses wurde rund 500 Meter entfernt vom Tatort gefunden. Offenbar suchte der Täter in der Umgebung gezielt nach Hausschlüsseln vor Eingängen. Jedoch ohne Erfolg.

Zweiter Auto-Diebstahl in Löffelbach

Etwa zwei Kilometer weiter, im Ortsgebiet von Löffelbach, fand der Unbekannte ein weiteres unversperrtes Auto. Diesmal sogar mit steckendem Schlüssel. Er nutzte die Gelegenheit und fuhr damit wieder Richtung Hartberg. Im Bereich des Alten Stadtparks kam es erneut zu einem Unfall. Den schwer beschädigten Wagen ließ der Täter zurück, danach verliert sich seine Spur.

Polizei bittet um Hinweise

Von dem Mann fehlt seither jede Spur. Laut Beschreibung handelt es sich um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann mit Dreitagesbart. Er trug eine dunkelblaue Winterjacke, Jeans und auffällige schwarz-weiß karierte Sportschuhe. Zudem hatte er beim E-Bike-Diebstahl einen gestohlenen Fahrradhelm auf. „Hinweise zur Täterschaft bzw. zweckdienliche Wahrnehmungen sind erbeten an die Polizeiinspektion Hartberg, 059133/6230“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.