Neue T-Shirts für das Jugendrotkreuz Voitsberg-Köflach

Große Freude beim Jugendrotkreuz Voitsberg-Köflach: In der letzten Gruppenstunde wurden 50 neue T-Shirts übergeben. Gespendet wurden sie von der Sparkasse Voitsberg-Köflach, um den Einsatz der jungen Ehrenamtlichen zu würdigen. Bei der Übergabe waren Vertreterinnen und Vertreter beider Organisationen dabei, unter anderem Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Wolfgang Jöbstl, Marketingverantwortlicher Jan Böhmer, Bezirksreferentin Jacqueline Reicher, Bezirksstellenleiter Ernst Meixner sowie Bezirksrettungskommandant Roman Wonisch.

Idee kam von den Jugendlichen selbst

Den Wunsch nach neuen T-Shirts hatten die Jugendlichen selbst geäußert. Sie wollten Kleidung, die auch in der Freizeit getragen werden kann und gleichzeitig ihre Zugehörigkeit zum Jugendrotkreuz zeigt. Bezirksreferentin Jacqueline Reicher nahm diesen Vorschlag auf und setzte ihn gemeinsam mit Bezirksstellenleiter Ernst Meixner, Bernd Osprian und Wolfgang Jöbstl um. Reicher betonte: „Mir ist es wichtig, die Wünsche der Jugendlichen wahrzunehmen und sie gemeinsam mit dem Jugendgruppenleiter-Team umzusetzen – denn genau das bedeutet für mich gemeinsames Wirken.“

©M. Hausegger/Rotes Kreuz Stmk Freude beim Jugendrotkreuz Voitsberg-Köflach über 50 neue T-Shirts, gespendet von der Sparkasse. ©M. Hausegger/Rotes Kreuz Stmk Vertreter von Sparkasse und Rotem Kreuz bei der offiziellen Übergabe der neuen T-Shirts.

Zusammenarbeit in der Region

Die Aktion zeigt die gute Zusammenarbeit zwischen der Sparkasse und dem Roten Kreuz in Voitsberg-Köflach. „Das Ehrenamt ist das Fundament einer solidarischen Gesellschaft. Dass sich so viele Jugendliche beim Roten Kreuz engagieren, verdient großen Respekt. Wir als Sparkasse Voitsberg-Köflach sind stolz darauf, dieses wertvolle Engagement zu fördern“, sagte Wolfgang Jöbstl. Auch Bernd Osprian, Bürgermeister von Voitsberg, stellvertretender Bezirksstellenleiter und Aufsichtsratsvorsitzender der Sparkasse, betonte: „Es freut mich besonders zu sehen, mit welchem Engagement die jungen Menschen im Jugendrotkreuz tätig sind. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für unsere Gemeinschaft – und das schon in jungen Jahren.“

©M. Hausegger/Rotes Kreuz Stmk Bezirksreferentin Jacqueline Reicher mit Mitgliedern des Jugendrotkreuzes bei der Übergabe.

Zusammenhalt sichtbar gemacht

Ernst Meixner bedankte sich für die Unterstützung: „Wir sind sehr dankbar für die Wertschätzung, die dem Wirken unserer Jugendlichen entgegengebracht wird und sehen das große Potential, das in den Jugendlichen steckt.“ Auch Roman Wonisch lobte den Einsatz der jungen Mitglieder: „Wenn ihr diese T-Shirts tragt, seid ihr für eure Freunde, Familien und die Menschen um euch als Jugendrotkreuzmitglieder erkennbar – und darauf sind wir stolz.“