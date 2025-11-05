Bärenhof Berghausen in der Steiermark begibt sich in den Winterschlaf

Der Bärenhof Berghausen in Leibnitz verabschiedet sich mit Anfang November in die Winterpause. Die Bären sammeln Winterspeck, und auch das Team tankt Kraft für den Saisonstart am 28. März.

Der Bärenhof Berghausen in Wielitsch (Bezirk Leibnitz) in der Steiermark verabschiedet sich in die Winterpause. „Es ist wieder Zeit! Unsere Heidi und die anderen Bären arbeiten noch an ihrem Winterspeck, um gut über die nächsten Monate zu kommen. Aus diesem Grund werden auch wir uns ab dem 3. November mit ihnen in die Winterruhe begeben“, heißt es in einem Posting.

Saisonstart am 28. März 2026

Weiter heißt es: „Bevor wir aber die Türen schließen, möchten wir euch von Herzen danken: Für eure Besuche, euer Lachen, eure neugierigen Fragen, eure Unterstützung und all die spontanen Begegnungen, die diese Saison zu etwas Besonderem gemacht haben. Ein turbulentes, tierisch schönes Jahr liegt hinter uns – dank euch!“ Ab dem 28. März wird der Bärenhof Berghausen wieder aus seinem Winterschlaf erwachen und seine Pforten öffnen.