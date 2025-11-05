Schwer verletzt: Auto durchbricht Leitschiene und landet im Bach

Am Mittwochmittag, dem 5. November 2025, kam ein 85-Jähriger aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn in Edelschrott (Bezirk Voitsberg) ab und verletzte sich dabei schwer.

Gegen 12.15 Uhr war der 85-jährige Voitsberger mit seinem wagen auf der B70 von Edelschrott kommend in Richtung Pack unterwegs. „In einer Linkskurve dürfte der Mann aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen sein. In weiterer Folge durchstieß er die Leitschiene, stürzte rund fünf Meter in einen Bach und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen“, berichtet die Polizei. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz geflogen.