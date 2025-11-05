Lichter für den guten Zweck: Das Weihnachtshaus in der Steiermark öffnet
In Pöllau verwandeln Stefan Wiesenhofer und Tanja Neuwirth ihr Zuhause jedes Jahr in ein echtes Weihnachtswunder. Mit über 300.000 Lichtern und viel Herz unterstützen sie Familien in Not und den Verein Rollende Engel.
Wenn in Pöllau das „Weihnachtshaus“ leuchtet, beginnt die schönste Zeit des Jahres. Tausende Lichter, Figuren und ein stimmungsvoller Weihnachtsmarkt sorgen ab 16. November für echte Adventmagie.
Lichtermeer für den guten Zweck
Stefan Wiesenhofer und Tanja Neuwirth aus Pöllau schmücken jedes Jahr ihr Weihnachtshaus von September bis November „mit sehr viel Liebe und Arbeitsaufwand“, wie die beiden betonen. Der Eintritt basiert auf freiwillige Spende, mit der Familien in Not oder letzte Wünsche schwerkranker Menschen erfüllt werden können. Der Reinerlös wird nämlich an karitative Zwecke und an den Verein -Rollende Engel- gespendet.
Weihnachtswunder öffnet am 16. November
Wie jedes Jahr seit 2018 öffnet die Weihnachtswunderwelt Steiermark in Obersaifen 248 in Pöllau seine Türen für ihre Besucher. Heuer findet die Eröffnung am 16. November 2025 mit einem Weihnachtsmarkt von 14 Uhr bis 19 Uhr statt. Das Weihnachtshaus hat bis 21 Uhr geöffnet. Auch anwesend sind der Grinch (18 Uhr) und eine Überraschungsfigur (17 Uhr). Außerdem findet von 14 bis 17 Uhr ein Kinderschminken statt.
Lichter, Figuren und ein Weihnachtsmarkt
Die Rund 300000 Leds, über 160 aufblasbaren Weihnachtsfiguren und rund 400 Acrylfiguren leuchten jeden Tag von 16.30 Uhr bis 21 Uhr, von 16. November 2025 bis 6. Jänner 2026. Die Punschhütte ist ausgenommen montags und am Weihnachtstag immer geöffnet, zudem gibt es jeden Tag frischen Baumkuchen, Glühwein, Kinderpunsch und vieles mehr.
Besondere Weihnachtsevents
- Am 6. Dezember kommt der Krampus und der Nikolaus von 17-18 Uhr und jedes Kind bekommt ein Nikolaus-Sackerl.
- Am 8. Dezember kommt der Grinch um 17 Uhr und die Weihnachtswunderwelt hat bereits ab 14 Uhr geöffnet.
- Am 24. Dezember bereits ab 12 Uhr geöffnet (Punschhütte geschlossen).
- Ab 25. Dezember: Glücksbringer-Verkauf.