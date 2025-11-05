Lichter für den guten Zweck: Das Weihnachtshaus in der Steiermark öffnet

In Pöllau verwandeln Stefan Wiesenhofer und Tanja Neuwirth ihr Zuhause jedes Jahr in ein echtes Weihnachtswunder. Mit über 300.000 Lichtern und viel Herz unterstützen sie Familien in Not und den Verein Rollende Engel.

Wenn in Pöllau das „Weihnachtshaus“ leuchtet, beginnt die schönste Zeit des Jahres. Tausende Lichter, Figuren und ein stimmungsvoller Weihnachtsmarkt sorgen ab 16. November für echte Adventmagie.

©Weihnachtswunderwelt Die Weihnachtswunderwelt in Pöllau… ©Weihnachtswunderwelt …öffnet auch heuer wieder.

Lichtermeer für den guten Zweck

Stefan Wiesenhofer und Tanja Neuwirth aus Pöllau schmücken jedes Jahr ihr Weihnachtshaus von September bis November „mit sehr viel Liebe und Arbeitsaufwand“, wie die beiden betonen. Der Eintritt basiert auf freiwillige Spende, mit der Familien in Not oder letzte Wünsche schwerkranker Menschen erfüllt werden können. Der Reinerlös wird nämlich an karitative Zwecke und an den Verein -Rollende Engel- gespendet.

Weihnachtswunder öffnet am 16. November

Wie jedes Jahr seit 2018 öffnet die Weihnachtswunderwelt Steiermark in Obersaifen 248 in Pöllau seine Türen für ihre Besucher. Heuer findet die Eröffnung am 16. November 2025 mit einem Weihnachtsmarkt von 14 Uhr bis 19 Uhr statt. Das Weihnachtshaus hat bis 21 Uhr geöffnet. Auch anwesend sind der Grinch (18 Uhr) und eine Überraschungsfigur (17 Uhr). Außerdem findet von 14 bis 17 Uhr ein Kinderschminken statt.

Lichter, Figuren und ein Weihnachtsmarkt

Die Rund 300000 Leds, über 160 aufblasbaren Weihnachtsfiguren und rund 400 Acrylfiguren leuchten jeden Tag von 16.30 Uhr bis 21 Uhr, von 16. November 2025 bis 6. Jänner 2026. Die Punschhütte ist ausgenommen montags und am Weihnachtstag immer geöffnet, zudem gibt es jeden Tag frischen Baumkuchen, Glühwein, Kinderpunsch und vieles mehr.