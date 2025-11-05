Hochdruckwetter setzt sich fort: Goldener Herbsttag in der Steiermark

Das sonnige Herbstwetter bleibt: Am Donnerstag zeigt sich in weiten Teilen der Steiermark die Sonne von ihrer besten Seite. Nur im Südosten hält sich zäher Nebel bis Mittag – danach wird’s mit bis zu 15 Grad angenehm mild.

Auch am Donnerstag setzt sich das ruhige Hochdruckwetter fort. „In der Früh und am Vormittag hält sich gebietsweise Nebel, besonders im Südosten des Landes dürfte der Nebel schon zäher werden und sich verbreitet bis etwa Mittag halten. Abseits von Frühnebelfeldern scheint den ganzen Tag die Sonne. In den Tälern der nördlichen Obersteiermark kommt Südföhn auf“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen -3 und 4 Grad, am Nachmittag werden Höchstwerte von bis zu 15 Grad erwartet.