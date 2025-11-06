Fohnsdorf: Auto prallte gegen Hausmauer – Lenker schwer verletzt

In der Nacht auf Donnerstag kam es in Fohnsdorf (Bezirk Murtal) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Lenker verlor aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen eine Hausmauer.

Kurz vor 3 Uhr früh ereignete sich in Fohnsdorf ein Verkehrsunfall, der für Aufsehen sorgte. Ein 54-jähriger Mann aus dem Bezirk Murtal war mit seinem Wagen auf der L516 unterwegs, als er laut Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark „aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen“ ist.

Auto kracht in Hausmauer

Der Wagen prallte in weiterer Folge mit voller Wucht gegen die Mauer eines Wohnhauses. Durch die Kollision wurde die Fassade erheblich beschädigt, am Auto entstand Totalschaden. Der 54-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Fohnsdorf, Aichdorf und Hetztendorf. Sie unterstützten die Rettungskräfte bei der Versorgung des Verletzten und sicherten die Unfallstelle ab. Der Mann wurde nach der Erstversorgung ins LKH Judenburg gebracht.