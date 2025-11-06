Steiermark verschiebt kleinere Kindergarten-Gruppen um vier Jahre

Die steirische Landesregierung verschiebt die geplante Verkleinerung der Kindergarten-Gruppen um vier Jahre und erntet heftige Kritik. Opposition und Gemeinden warnen vor schlechterer Betreuung und fordern mehr Tempo beim Ausbau.

Für Aufregung sorgt die Entscheidung der FPÖ-ÖVP-Landesregierung, die geplante Reduktion der Gruppengrößen in Kindergärten um vier Jahre zu verschieben. Statt 2027 soll sie erst ab 2031/32 gelten. NEOS-Landessprecher Niko Swatek kritisiert scharf: „Das ist eine Notbremsung auf Kosten der Qualität. Die Leidtragenden sind Kinder und das Personal.“ Er wirft dem Land vor, den Ausbau jahrelang verschlafen zu haben: „Wenn heute Kindergartenplätze fehlen, liegt das nicht an der Gruppenverkleinerung, sondern daran, dass die Landesregierung den Ausbau jahrelang verschlafen hat.“ Laut Swatek blieben im Kindergartenjahr 2023/24 ganze 24,6 Millionen Euro an Bundesmitteln ungenutzt. Die Steiermark liegt damit österreichweit auf dem letzten Platz. „Eltern wollen die beste Betreuung und Förderung ihrer Kinder, nicht schlechtere Qualität aufgrund politischer Versäumnisse“, so Swatek weiter.

©APA/ERWIN SCHERIAU NEOS-Landessprecher Niko Swatek kritisiert die Verschiebung der Gruppengrößen und spricht von einer „Notbremsung auf Kosten der Qualität“.

Grüne: „Gute Bildung kostet Geld – schlechte Bildung kostet Zukunft“

Auch die Grünen üben deutliche Kritik. Bildungssprecherin Veronika Nitsche sagt: „Gute Bildung kostet Geld – schlechte Bildung kostet Zukunft. Die Landesregierung muss endlich begreifen, dass Investitionen in die frühe Bildung die besten Zukunftsinvestitionen sind.“

©Marusa Puhek Grünen-Bildungssprecherin Veronika Nitsche fordert mehr Investitionen in die frühe Bildung und warnt vor den Folgen schlechter Rahmenbedingungen.

KPÖ: Ausbau statt Aufschub

Die KPÖ, die in Graz die Stadtregierung anführt, sieht den Aufschub der Gruppensenkung ebenfalls kritisch. Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler erklärt: „Anstatt Verantwortung zu übernehmen und für ausreichend Ressourcen zu sorgen, duckt sich die blau-schwarze Landesregierung weg. Den Preis dafür zahlen Kinder, Eltern und Pädagogen.“

Die Gruppensenkung dürfe nicht als Belastung gesehen werden, sondern als notwendiger Schritt für Qualität und Entlastung des Personals. „Die Gemeinden sind dringend auf Unterstützung angewiesen, aber die Lösung kann nicht sein, die Qualität wieder zu verschlechtern“, so Klimt-Weithaler.

©KPÖ-Bundespartei KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler sieht im Aufschub ein Wegducken der Landesregierung. Sie verlangt mehr Unterstützung für Gemeinden und Personal.

FPÖ fordert Ausbauturbo in Graz

FPÖ-Bürgermeisterkandidat René Apfelknab sieht hingegen die Stadt Graz in der Verantwortung: „Graz muss beim Ausbau der Kinderbetreuung endlich vorankommen! Wenn es darum geht, tatsächliche Probleme im Sinne der Familien zu lösen, haben die Kommunisten wenig vorzuweisen.“ Er fordert, rasch Kapazitäten zu schaffen, insbesondere im Hinblick auf das geplante zweite verpflichtende Kindergartenjahr. „Die FPÖ wird dieses Thema im Gemeinderat einbringen und einen ‚Ausbauturbo‘ fordern“, kündigt Apfelknab an.