©Stadtfeuerwehr Weiz
Foto auf 5min.at zeigt die Stadtfeuerwehr Weiz bei einem Einsatz.
Die Feuerwehr Weiz sicherte die Unfallstelle auf der B64 und band ausgelaufene Betriebsmittel.
Weiz
06/11/2025
Mittwochabend

Auffahrunfall auf der B64 forderte eine verletzte Person

Ein Verkehrsunfall auf der B64 bei Weiz führte am Mittwochabend zu einem Feuerwehreinsatz. Zwei Autos waren in einen Auffahrunfall verwickelt, eine Person wurde verletzt.

Am Mittwoch, dem 5. November 2025, kam es gegen 17.20 Uhr auf der B64, Höhe Wanne Preding, zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine Person wurde dabei verletzt. Polizei und Rotes Kreuz waren bereits vor Ort, als die Feuerwehr Weiz alarmiert wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Weiz rückte mit drei Fahrzeugen und insgesamt 16 Einsatzkräften aus. Nach dem Eintreffen am Unfallort sicherten die Kameraden die Unfallstelle und errichteten eine Straßensperre. So konnte ein sicherer Einsatzablauf gewährleistet werden. Bei einem der Unfallfahrzeuge traten Betriebsmittel aus. Diese wurden von der Feuerwehr gebunden, um eine Verunreinigung der Fahrbahn zu verhindern. Anschließend befreiten die Einsatzkräfte die Straße von Trümmerteilen, damit der Verkehr nach Abschluss der Arbeiten wieder ungehindert fließen konnte. Der Einsatz endete um 18.18 Uhr. Nach Abschluss aller Tätigkeiten wurde die Sperre aufgehoben und die B64 wieder für den Verkehr freigegeben.

Foto auf 5min.at zeigt die Stadtfeuerwehr Weiz bei einem Einsatz.
©Stadtfeuerwehr Weiz
Nach rund einer Stunde war die Bundesstraße wieder frei.
