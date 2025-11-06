Auffahrunfall auf der B64 forderte eine verletzte Person

Am Mittwoch, dem 5. November 2025, kam es gegen 17.20 Uhr auf der B64, Höhe Wanne Preding, zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine Person wurde dabei verletzt. Polizei und Rotes Kreuz waren bereits vor Ort, als die Feuerwehr Weiz alarmiert wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Weiz rückte mit drei Fahrzeugen und insgesamt 16 Einsatzkräften aus. Nach dem Eintreffen am Unfallort sicherten die Kameraden die Unfallstelle und errichteten eine Straßensperre. So konnte ein sicherer Einsatzablauf gewährleistet werden. Bei einem der Unfallfahrzeuge traten Betriebsmittel aus. Diese wurden von der Feuerwehr gebunden, um eine Verunreinigung der Fahrbahn zu verhindern. Anschließend befreiten die Einsatzkräfte die Straße von Trümmerteilen, damit der Verkehr nach Abschluss der Arbeiten wieder ungehindert fließen konnte. Der Einsatz endete um 18.18 Uhr. Nach Abschluss aller Tätigkeiten wurde die Sperre aufgehoben und die B64 wieder für den Verkehr freigegeben.

©Stadtfeuerwehr Weiz | Nach rund einer Stunde war die Bundesstraße wieder frei.