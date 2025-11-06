Trickdieb in der Steiermark: Pensionist um hunderte Euro bestohlen

Ein 77-jähriger Grazer wurde in Bad Radkersburg Opfer eines besonders hinterlistigen Diebstahls: Ein unbekannter Mann bat ihn um Kleingeld und stahl dabei mehrere hundert Euro. Die Polizei warnt nun eindringlich vor dieser Masche.

Am Mittwochvormittag, dem 5. November 2025, kam es in Bad Radkersburg (Bezirk Südoststeiermark) zu einem dreisten Trickdiebstahl. Ein 77-jähriger Grazer wollte nach einem Arztbesuch zu seinem Auto gehen, als ihn ein fremder Mann ansprach. Der Unbekannte bat höflich um Hilfe. Er benötige Kleingeld, um eine 2-Euro-Münze zu wechseln. „Hilfsbereit griff der 77-Jährige zu seiner Geldbörse und überließ dem Unbekannten die Suche im Kleingeldfach“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark. Während der Pensionist dem Mann vertraute, lenkte dieser ihn geschickt ab und stahl mehrere hundert Euro Bargeld.

Täter flüchtete – Polizei sucht Zeugen

Der 77-Jährige bemerkte den Diebstahl kurz darauf, doch vom Täter fehlte bereits jede Spur. Laut Beschreibung soll es sich um einen etwa 170 cm großen, kräftig gebauten Mann mit gebräunter Haut und kurzem Haar handeln. Er trug ein helles Poloshirt sowie eine beige Jacke und sprach gutes Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos.

Serie von Trickdiebstählen in mehreren Bundesländern

Der Fall in Bad Radkersburg steht nicht allein. Das Landeskriminalamt Steiermark ermittelt derzeit wegen einer Reihe ähnlicher Delikte. „Derzeit gehen die Ermittler von 12 vollendeten Straftaten aus, begangen in den Bundesländern Steiermark, Niederösterreich und Oberösterreich“, so die Polizei. Eine deutlich höhere Dunkelziffer wird befürchtet. In allen bekannten Fällen nutzte der Täter dieselbe Masche: Er sprach vor allem ältere Menschen an, bat um das Wechseln von Münzgeld und lenkte sie während des Gesprächs ab, um Bargeld oder Urkunden zu stehlen.

Urkunden missbräuchlich verwendet

In einigen Fällen wurden gestohlene Bankomatkarten auch für Einkäufe verwendet. Laut Ermittlern agiert der Täter allein, tritt freundlich und gepflegt auf und sucht gezielt das Vertrauen seiner Opfer. Das Landeskriminalamt bittet um Hinweise: Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zur Identität des Täters machen kann, soll sich unter 059-133-60-3333 oder dem Polizeinotruf 133 melden.

Polizei warnt vor Trickdiebstählen

Die Polizei mahnt zur Vorsicht, insbesondere auf Parkplätzen, in Supermärkten oder vor Arztpraxen. Wer von Fremden angesprochen und um Münzwechsel gebeten wird, sollte besonders wachsam sein. Geldbörsen sollten niemals aus der Hand gegeben werden und Hilfeleistungen sollten, wenn möglich, mit Abstand erfolgen. „Trickdiebstähle dieser Art kommen immer wieder vor. Die Täter nutzen die Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft ihrer Opfer gezielt aus“, warnt die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.