Per Knopfdruck Hilfe: Rotkreuz-Rufhilfe feiert 30-jähriges Jubiläum

Ein Sturz im Badezimmer, ein plötzlicher Schwächeanfall oder einfach das gute Gefühl, im Notfall nicht allein zu sein – in vielen Lebenslagen zählt jede Sekunde. Mehr als 9.700 Steirer verlassen sich täglich auf die Rufhilfe des Roten Kreuzes. Über 64.000 Alarme und rund 11.000 Einsätze wurden im vergangenen Jahr verzeichnet. Hinter jeder Zahl steht eine Geschichte, in der die Rufhilfe ein Stück Sicherheit schenkte. „Seit 30 Jahren sorgt die Rufhilfe für Sicherheit und Vertrauen im Alltag. Wir haben uns kontinuierlich weiterentwickelt, um der Technik gerecht zu werden, aber stets die Bedürfnisse der Menschen im Blick zu behalten“, erklärt Sabine Pasterk, Leiterin der Rufhilfe Steiermark.

Vom Pilotprojekt zum Lebensbegleiter

Was 1995 mit nur fünf Anschlüssen begann, ist heute ein unverzichtbarer Bestandteil des Alltags vieler Menschen geworden. Die Rufhilfe ist für alle Generationen da: Von der 21-jährigen Nutzerin bis zum ältesten Teilnehmer mit 104 Jahren. Gemeinsam verfolgen sie ein Ziel: möglichst lange aktiv, unabhängig und sicher zu leben. „Die Rufhilfe steht für Sicherheit, wann immer sie gebraucht wird. Und das nicht nur zu Hause – mit unserer mobilen Variante sind Sie überall abgesichert“, so Pasterk. Seit dem Vorjahr ergänzt auch die Notrufuhr „Livo“ das Angebot. Sie verbindet moderne Technik mit elegantem Design und bringt Sicherheit auch unterwegs ans Handgelenk.

©Rotes Kreuz Steiermark / Kundigraber Die Rotkreuz-Rufhilfe Steiermark blickt auf 30 Jahre Sicherheit und Vertrauen zurück. ©Rotes Kreuz Steiermark / Kundigraber Mitarbeitende, Freiwillige und Ehrengäste feierten das Jubiläum der Rotkreuz-Rufhilfe.

Ein Jubiläum der Dankbarkeit

Am Mittwoch, dem 5. November, wurde in Fürstenfeld gefeiert: 30 Jahre Rufhilfe Steiermark. Beim Festakt blickten Rotkreuz-Präsident Siegfried Schrittwieser, die Landesgeschäftsführung sowie viele Mitarbeitende und Gäste aus Politik und Gesellschaft auf die Entwicklung der letzten Jahrzehnte zurück. Dabei wurde deutlich, wie oft die Rufhilfe im entscheidenden Moment Leben gerettet hat. „Seit 30 Jahren sorgt die Rufhilfe dafür, dass Menschen ihren Alltag selbstbestimmt und sicher gestalten können. Mit dem beruhigenden Wissen, im Notfall nie alleine zu sein“, betonte Schrittwieser.