Ohne zu zahlen: Trio rollte mit vollen Wägen aus Supermärkten

Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld hat die Polizei drei Männer aus Ungarn festgenommen. Das Trio soll am selben Tag in mehreren Supermärkten zugeschlagen haben. Ihre Beute: Kaffee, Schokolade und andere Lebensmittel.

Kaffee, Schokolade und Salami … Was nach einem Einkaufszettel klingt, war in Wahrheit eine ganze Diebstahlserie. Drei ungarische Staatsbürger im Alter von 23, 24 und 31 Jahren reisten am Dienstag, dem 4. November 2025, nach Österreich und legten eine bemerkenswerte „Einkaufstour“ hin. Zwischen 10 und 19 Uhr machten sie mehrere Supermärkte im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld und im Burgenland unsicher. Mit simpler, aber dreister Methode: Entweder füllten sie Einkaufswägen bis obenhin und schoben diese in einem unbeobachteten Moment durch den Eingang ins Freie. Oder sie versteckten Waren in Rucksäcken und unter der Kleidung, um sie unbemerkt über den Kassenbereich hinauszubringen.

Mutiger Zeuge stoppt die Serie

Das Ende ihrer ungewöhnlichen Tour kam dank eines aufmerksamen Zeugen in Hartberg (Steiermark). Er sah, wie die Männer einen vollen Einkaufswagen durch den Eingang hinausschoben. Statt wegzuschauen, sprach er sie direkt an und machte ein Foto des Fluchtfahrzeugs. Die Verdächtigen flüchteten, ließen aber den gesamten Wagen samt Diebesgut zurück. Nur kurze Zeit später konnten Polizisten der Polizeiinspektion Hartberg das Fahrzeug beim Kreisverkehr B50/Auffahrt A2 anhalten. Die drei Männer wurden festgenommen.

Geständnis und volle Autos

Im Fahrzeug fanden die Beamten schließlich die zahlreichen Lebensmittel. Das Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro wurde sichergestellt. Die Männer zeigten sich geständig. Laut Polizei sollen sie die Waren abwechselnd gestohlen haben, um sie in Ungarn gewinnbringend weiterzuverkaufen.