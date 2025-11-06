Steiermark: Pilotprojekt für Asyl-Bezahlkarte startet

In der Steiermark beginnt mit heute (6. November) der Pilotbetrieb der neuen Bezahlkarte für Asylwerber. Damit wird erstmals auch für Vertriebene aus der Ukraine ein einheitliches System der Grundversorgung eingeführt.

Mit dem heutigen Donnerstag, dem 6. November 2025, fällt der Startschuss für die steirische Bezahlkarte. Rund 7.000 Personen in der Grundversorgung sollen künftig Leistungen nicht mehr bar erhalten, sondern zweckgebunden über eine Karte nutzen. Damit setzt die Steiermark österreichweit erstmals ein System um, das sowohl Asylwerber als auch Vertriebene aus der Ukraine gleich behandelt.

Drei Standorte im Pilotbetrieb

Zunächst startet ein Pilotmodell mit rund 50 Asylwerbern. Diese leben in drei Quartieren in Passail, Graz und Bruck an der Mur. Die Testphase soll rund zwei Monate dauern und mindestens zwei Auszahlungszyklen umfassen. „Mit dem heutigen Start des Pilotbetriebs setzen wir einen weiteren großen Schritt für die Umsetzung eines zentralen Vorhabens der steirischen Landesregierung“, erklärte Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ).

©Land Steiermark LR Hannes Amesbauer startet den planmäßigen Pilotbetrieb der Sachleistungskarte.

Kontrolle und Fairness im Fokus

Die neue Karte soll schrittweise Bargeldzahlungen ersetzen. Damit wird sichergestellt, dass öffentliche Mittel ausschließlich für den täglichen Lebensbedarf, wie beispielsweise Lebensmittel oder Hygieneartikel, eingesetzt werden. „Die Sachleistungskarte ist ein wichtiger Beitrag, um Missbrauch zu verhindern und die Mittelverwendung im Asylwesen klarer und gerechter zu gestalten“, so Amesbauer weiter.

Laufende Beobachtung und Optimierung

Während der zweimonatigen Pilotphase werden die Abläufe laufend überprüft und angepasst. Das betrifft auch technische Details sowie die Aufgaben der Regionalbetreuung. Mitte November sollen die Karten erstmals mit Guthaben aufgeladen werden und ab 15. November regulär einsetzbar sein. Nach erfolgreicher Testphase folgt die stufenweise Einführung: Zuerst erhalten alle Asylwerber in organisierten Quartieren die Karte, danach auch privat untergebrachte Personen. Anschließend wird das System auf rund 5.700 Vertriebene ausgeweitet.

Amesbauer: „… setzen Schritt für Schritt die Deattraktivierung der Steiermark als Zielland für Asylwerber fort“

Amesbauer betont abschließend: „Wir haben die Umsetzung von Beginn an akribisch vorbereitet. Mit der Sachleistungskarte schaffen wir ein modernes, transparentes System, das für Fairness und Ordnung im Asylwesen sorgt. Damit setzen wir Schritt für Schritt die Deattraktivierung der Steiermark als Zielland für Asylwerber konsequent fort.“