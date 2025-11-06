Neues Konzept soll Notarztversorgung in der Steiermark stärken

Auf Initiative von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) tagte in Graz der Landessanitätsrat. Im Mittelpunkt stand die Notarztversorgung. Ein unabhängiges Expertenteam soll nun das Konzept des Roten Kreuzes prüfen.

Auf Einladung von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) kam der Landessanitätsrat zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Thema war die notärztliche Versorgung in der Steiermark. Besonders im Mittelpunkt stand die Region Eisenwurzen, die in letzter Zeit immer wieder wegen ihrer herausfordernden topografischen Lage und der weiten Wege für Einsatzkräfte Thema war. Auch der tragische Vorfall in Oberösterreich wurde aufgearbeitet.

©Land Steiermark/Andreas Resch Landeshauptmann Mario Kunasek betont das Ziel einer flächendeckend besten Notarztversorgung in der Steiermark.

Unabhängige Experten prüfen Konzept

Wie der Vorsitzende des Landessanitätsrats, Erich Schaflinger, erklärte, wird ein Konzept des Roten Kreuz Liezen nun fachlich überprüft: „Die Beratungen betrafen unter anderem ein Konzept zur Verbesserung der Notarztversorgung in der Region Eisenwurzen, dessen Umsetzungsmöglichkeiten nun von einem Team aus drei vom Land unabhängigen Experten aus unterschiedlichen Regionen geprüft werden sollen.“ Mit der Evaluierung wurden drei erfahrene Notärzte beauftragt: Primar Reinhard Doppler, Primar Geza Gemes und Oberarzt Thomas Bößner-Weiss. Sie sollen das Konzept auf Umsetzbarkeit und Praxistauglichkeit analysieren und mögliche Alternativen aufzeigen. Die Ergebnisse werden anschließend dem Landessanitätsrat vorgelegt.

Bestmögliche Versorgung für die steirische Bevölkerung

Landeshauptmann Mario Kunasek betonte die Wichtigkeit des Vorhabens: „Die Steirer sollen die bestmögliche notärztliche Versorgung flächendeckend in allen Gebieten unseres Landes erhalten. Ich danke dem Landessanitätsrat, dass er sich diesem Anliegen annimmt und nach umsetzbaren Lösungen sucht.“ Damit unterstrich Kunasek, dass das Land entschlossen ist, die Notarztversorgung in allen Regionen auf stabile Beine zu stellen, unabhängig von geographischen oder strukturellen Herausforderungen.

Verbesserungen mit Blick auf die Praxis

Auch Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) sprach sich für eine praxisnahe Weiterentwicklung aus: „Wir wollen gemeinsam mit unabhängigen Experten die Notarztversorgung der Steirer stetig verbessern. Die eingesetzten Fachleute sollen den Status quo hinterfragen und aufzeigen, wo potenzielle Verbesserungen möglich sind.“ Ziel ist es, die Versorgungssicherheit vor allem in Notfällen weiter zu stärken. Kornhäusl bedankte sich außerdem bei allen Mitarbeitern im Rettungs- und Notarztdienst für deren unermüdlichen Einsatz.

©Michaela Lorber Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl setzt auf unabhängige Experten, um die Notfallversorgung weiter zu verbessern.

Stabilität und Vertrauen in der Notfallversorgung

Klubobmann Marco Triller (FPÖ) hob in seinem Statement die Bedeutung der Sitzung hervor: „Die Menschen in der Eisenwurzen und in der ganzen Steiermark müssen sich darauf verlassen können, dass im Notfall rasch und kompetent Hilfe zur Stelle ist. Mit der heutigen Beauftragung eines erfahrenen Expertenteams wird ein wichtiger Schritt gesetzt, um eine stabile und verlässliche Notarztstruktur sicherzustellen.“ Zum Abschluss bedankten sich Kornhäusl und Triller beim Landessanitätsrat für die rasche Einberufung und die engagierte Arbeit seiner Mitglieder. „Wir wollen gemeinsam mit den Fachleuten tragfähige Lösungen entwickeln, damit die medizinische Notfallversorgung in allen Regionen der Steiermark auch in Zukunft höchsten Standards entspricht“, so Kornhäusl und Triller.