Paar aus Leoben soll jahrelang Sozialhilfe erschlichen haben

In Leoben stehen eine 41-Jährige und ihr 34-jähriger Lebensgefährte im Verdacht, über Jahre hinweg unrechtmäßig Sozialleistungen bezogen zu haben. Der mutmaßliche Schaden geht in die Zehntausende.

Ein anonymer Hinweis brachte den Stein ins Rollen: Nach Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark nahmen Beamte des Stadt- und Bezirkspolizeikommandos Leoben Ermittlungen gegen ein Paar auf. Der Verdacht: Die beiden sollen zwischen Juni 2020 und Juni 2024 durch falsche Angaben unrechtmäßig Mindestsicherung bzw. Sozialunterstützung bezogen haben.

Falsche Angaben bei Antragstellung

Die 41-Jährige soll laut Polizei bei der Antragstellung angegeben haben, alleine zu wohnen. Tatsächlich lebte sie jedoch mit ihrem 34-jährigen Lebensgefährten zusammen. Um den Betrug zu verschleiern, dürfte sich der Mann an sogenannten Scheinadressen gemeldet haben. Durch diese falschen Angaben sollen den Behörden Sozialleistungen in der Höhe von mehreren zehntausend Euro entgangen sein. Bei der Einvernahme zeigte sich die Verdächtige laut Polizei nicht geständig. Ihr Lebensgefährte machte keinerlei Angaben. „Die Tatverdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt“, heißt es vonseiten der Beamten abschließend.