Eisige Straße: Biker konnte rechtzeitig abspringen, seine Freundin nicht

Eine 55-Jährige wurde Donnerstagvormittag, dem 6. November 2025, bei einem Motorradunfall auf der L 407 im steirischen Bezirk Weiz schwer verletzt. Ursache dürfte eine vereiste Fahrbahn gewesen sein.

Gegen 11.15 Uhr fuhr ein 54-jähriger Niederösterreicher aus dem Bezirk Bruck an der Leitha mit seinem Motorrad vom Feistritzsattel kommend in Richtung Ratten. Auf dem Sozius befand sich seine 55-jährige Lebensgefährtin. Im Bereich Feistritzwald, auf einer Brücke über die Feistritz, verlor der Motorradlenker in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Die Brückenfahrbahn war zu diesem Zeitpunkt vereist.

55-Jährige ins Krankenhaus geflogen

„Der Mann konnte vor dem Sturz noch rechtzeitig abspringen und blieb unverletzt. Seine Mitfahrerin kam jedoch zu Sturz – ihr rechter Fuß wurde zwischen dem Motorrad und der Fahrbahn eingeklemmt. Die Frau erlitt schwere Beinverletzungen“, berichtet die Polizei. Sie wurde nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte mit dem Rettungshubschrauber C 12 in das Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen.