Dreifach-Mama (34) stirbt: Ihr letzter Wunsch bewegt

Viel zu früh, mit nur 34 Jahren, hat die dreifache Mutter aus der Steiermark ihre Augen für immer geschlossen. Vor ihrem Tod äußerte sich noch ein wichtiges Anliegen.

Die Familie gibt „traurigen Herzens“ bekannt, dass die dreifache Mutter Lisa Mayer im jungen Alter von nur 34 Jahren verstorben ist. Zurück lässt sie eine große Lücke, tiefe Trauer und ihre drei Kinder Katharina, Annika und Anton sowie ihren Mann Johannes. Die Familie der Steirerin wird sie für immer in Erinnerung und vor allem im Herzen behalten: „In dankbarer Liebe bewahren wir dich in unseren Herzen“, steht auf der Parte geschrieben.

Beisetzung in Unzmarkt

Die verstorbene Steirerin wird am Mittwoch, dem 5. November 2025 ab 9 Uhr zur persönlichen Verabschiedung in der Aufbahrungshalle am Friedhof in Unzmarkt aufgebahrt. „Wir beten gemeinsam das Wachtgebet am Mittwoch, dem 5. November 2025 um 19 Uhr in der Pfarrkirche Unzmarkt“, heißt es auf dem Partezettel. Die Trauerfeier beginnt am Donnerstag, dem 6. November 2025 um 14.30 Uhr bei der Pfarrkirche in Unzmarkt.

„Meine Kinder sollen in Liebe weitergetragen werden“

Die Dreifach-Mama hatte vor ihren Tod noch ein großes Anliegen. „Lisas Wunsch war, dass ihre Kinder in Liebe weitergetragen werden“, so die Familie. Statt Blumen und Herzensgaben gibt es die Möglichkeiten, diesen Gedanken zu unterstützen.