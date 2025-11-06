Fußgängerin in Weiz erfasst: Nach dieser Autofahrerin wird nun gesucht

Donnerstagmittag, 6. November 2025, kam es an einer Kreuzung in Gleisdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 26-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Nach der Lenkerin des beteiligten Autos wird nun gesucht.

Gegen 12.50 Uhr überquerte die 26-Jährige bei Grünlicht den Fußgängerübergang im Kreuzungsbereich Ludwig-Binder-Straße/Franz-Perl-Straße. Zur selben Zeit bog eine bislang unbekannte Pkw-Lenkerin von der Ludwig-Binder-Straße nach links in die Franz-Perl-Straße ein und erfasste die Fußgängerin. „Die Autofahrerin dürfte die junge Frau aufgrund der tiefstehenden Sonne übersehen haben. Nach einem kurzen Gespräch mit der 26-Jährigen, die zunächst keine sichtbaren Verletzungen aufwies, setzte die Lenkerin ihre Fahrt fort. Die Fußgängerin begab sich später selbstständig mit leichten Verletzungen in das LKH Weiz“, berichtet die Polizei.

Zeugen des Unfalls gesucht

Die bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin konnte bisher nicht ausgeforscht werden. Die Polizeiinspektion Gleisdorf ersucht daher Zeugen des Unfalls – insbesondere die beteiligte Lenkerin – sich unter 059133 / 6264 zu melden.