Schwer verletzt: Fußgänger (69) von Linienbus überrollt

Am Donnerstagnachmittag, 6. November 2025, wurde ein 69-jähriger Fußgänger auf einem Fußgängerübergang von einem Linienbus übersehen und schwer verletzt.

Gegen 15.50 Uhr bog ein 56-jähriger Buslenker von der Postgasse nach links in die Herrengasse ein. „Zur selben Zeit überquerte der 69-Jährige, vermutlich von der Postgasse kommend, den Fußgängerübergang in Richtung Schulgasse. Dabei übersah der Buslenker den Fußgänger, der daraufhin vom Fahrzeug erfasst und im Bereich des rechten Fußes vom Reifen überrollt wurde“, berichtet die Polizei.

Passanten eilten zu Hilfe

Mehrere Passanten leisteten sofort Erste Hilfe. Der schwer verletzte Mann wurde zunächst ins LKH Judenburg gebracht und anschließend mit dem Rettungshubschrauber C17 ins LKH Graz geflogen. Ein Alkotest beim 56-jährigen Buslenker verlief negativ.