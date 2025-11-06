Allerheiligen: Video von „Gute Laune“-Gottesdienst erheitert das Netz

Ein Allerheiligen-Gottesdienst der etwas anderen Art fand am vergangenen Samstag, dem 1. November in St. Stefan ob Stainz in der Steiermark statt. Ein Video davon erheitert Tausende auf Social Media.

Ein Video des Musikvereins St. Stefan ob Stainz auf Facebook hat hunderttausende Aufrufe und zahlreiche Kommentare. Darin zu sehen: Ein Allerheiligengottesdienst der anderen Art. In der gut gefüllten Kirche herrscht gute Laune – nämlich so gute Laune, dass davon sogar gesungen wird. Der Pfarrer packte nämlich bei der Predigt die Bluetooth-Box aus – aus welcher das „Gute-Laune-Lied“ erklang: „Wir haben oben gute Laune, unten gute Laune, vorne gute Laune, hinten gute Laune, rechts gute Laune, links gute Laune, gut Laune einfach überall“, schallte es durch die Heiligen Hallen. Die Kirchenbesucher sangen und tanzten mit.

„Gedenken darf auch fröhlich sein“

„Gedenken muss sich nur leise, sondern darf auch fröhlich sein“, wird in dem Posting des Musikvereins betont. Weiters wird ausgeführt: „Weil wir uns an die Menschen erinnern, die uns wichtig waren und immer noch sind – und das darf auch mit Dankbarkeit und Lebensfreude passieren. Danach haben wir die Messe wie geplant musikalisch begleitet.“ Für den Musikverein war es ein ganz besonderer Gottesdienst, der sicherlich noch lang in Erinnerung bleibt: „Aber dieser eine Moment vorher… den vergessen wir so schnell nicht“, heißt es in dem Posting.

„Gute-Laune“-Gottesdienst kommt gut an

Auf diese Aktion folgt positives Echo in den Kommentaren. „Echt toll! Gedenken und Erinnerungen sollen nicht traurig machen! Solche Pfarrer sind einfach spitze!“, findet eine Userin. „Mega toll, modern und schwungvoll. Dann kommen a die Jungen wieder, gratuliere“, schreibt eine andere. „Der Tot gehört zum Leben. Aber die, die noch Leben, dürfen doch nicht immer traurig sein. Das möchte keiner, der gestorben ist“, findet ein Social-Media-Nutzer. Die zahlreichen „Gefällt mir“ auf diese Äußerung bestätigen, dass viele seine Meinung teilen. Der „Gute Laune“-Gottesdienst kommt also gut an.