Bild auf 5min.at zeigt die Skirennfahrerin Conny Hütter.
Conny Hütte und Theo Hauser gewinnen das Rennen um den Titel "Sportler des Jahres"
Steiermark
06/11/2025
Steiermark: Conny Hütter und Theo Hauser sind Sportler des Jahres

Große Ehre für zwei steirische Ausnahmesportler: Conny Hütter und Theo Hauser nahmen in der Helmut-List-Halle bei der Galanacht des Sports den bronzenen Diskuswerfer entgegen.

Es ist bereits das vierte Jahr in Folge: Die Skirennläuferin Conny Hütter aus Kumberg (Graz-Umgebung) wurde in der Helmut-List-Halle in Graz erneut zur steirischen Sportlerin des Jahres gekürt – nach ihren Erfolgen in den Jahren 2016, 2018 und 2024 gibt es wieder Grund zu Freude. Auch Theo Hauser darf sich zur Weltspitze zählen. Der Mountainbiker krönte ein außergewöhnliches Jahr, in dem er bei der Weltmeisterschaft im Eliminator-Bewerb die Silbermedaille holte, mit der Auszeichnung zum steirischen Sportler des Jahres.

