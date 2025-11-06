Reanimation vergebens: Mann (83) starb noch an Unfallstelle

Am Donnerstagmittag, dem 6. November 2025, erlitt ein 83-jähriger Autofahrer offenbar einen Herzinfarkt und verlor in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er verstarb an der Unfallörtlichkeit in Weiz (Steiermark).

Gegen 12 Uhr kam der 83-Jährige mit seinem Wagen in Göttelsberg von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Böschung. Zwei Passanten befreiten den bewusstlosen Mann aus dem Fahrzeug und leisteten Erste Hilfe. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte führten das Österreichische Rote Kreuz und ein Notarzt sofort Reanimationsmaßnahmen durch. Polizisten sowie die Feuerwehr Weiz unterstützten die medizinische Versorgung vor Ort. „Der Mann dürfte vor dem Unfall einen Herzinfarkt erlitten haben. Er verstarb an der Unfallörtlichkeit“, gibt die Polizei bekannt.