Dieses Wetter erwartet die Steiermark am Freitag

Am Freitag zeigt sich das Wetter in der Steiermark zweigeteilt: Während sich im Südosten und in Teilen des oberen Mur- und Mürztales der Hochnebel teils zäh hält, dominiert sonst die Sonne – vor allem auf den Bergen.

„Am Freitag kann sich der Hochnebel im Südosten sowie in Teilen des Oberen Mur- und Mürztales recht hartnäckig und regional sogar beständig halten. Ansonsten lösen sich etwaige Nebelfelder bald auf und es scheint oft die Sonne, auf den steirischen Bergen verläuft der Tag ohnehin durchwegs sonnig. In der nördlichen Obersteiermark weht teils föhniger Südwind“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Nach Frühtemperaturen zwischen -2 und 5 Grad erreichen die Höchstwerte je nach Nebel und Sonne bis zu 13 Grad.