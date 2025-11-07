Polizei schnuppert Fahndungserfolg: Parfum-Bande in Liezen gefasst

Nach einer Serie von Diebstählen in Liezen und Stainach konnte die Polizei fünf mutmaßliche Täter festnehmen. Sie sollen binnen eines Monats elf Diebstähle begangen haben. Zwei sitzen nun in Haft, drei sind in Schubhaft.

Nach einem Ladendiebstahl am 3. November in einem Drogeriemarkt im Einkaufszentrum Liezen gelang es den Ermittlern, fünf rumänische Staatsbürger im Alter zwischen 21 und 28 Jahren festzunehmen. Der Durchbruch kam, als Mitarbeiterinnen des Geschäfts am Folgetag zwei Männer wiedererkannten, die sich erneut in der Filiale aufhielten. Polizisten hielten die Verdächtigen an und führten eine Kontrolle durch. Da die Männer keine Ausweise vorlegen konnten, wurden weitere Ermittlungen eingeleitet, kurze Zeit später konnten auch die drei weiteren Komplizen ausgeforscht werden.

Diebesgut sichergestellt

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten umfangreiches Diebesgut: hochwertige Parfums, Körperpflegeprodukte, Schuhe und Spirituosen. Im Zuge der Einvernahmen gestanden die fünf Beschuldigten insgesamt elf Ladendiebstähle in Liezen und Stainach innerhalb eines Monats. Zwei der Tatverdächtigen sollen gewerbsmäßig gehandelt haben. Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Gegen die drei weiteren Männer wurde Schubhaft verhängt, sie befinden sich nun im Anhaltezentrum Vordernberg.