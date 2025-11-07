Polizeihubschrauber, Diensthunde, Fahndung: Einbruchsserie nun geklärt
Intensive Ermittlungen nach Einbruchsdiebstählen in einem Kindergarten, in Sportvereinen, Kellerabteilen und weiteren Örtlichkeiten in der Zeit von Anfang Oktober bis Anfang November 2025 führten jetzt zum gewünschten Erfolg.
Intensive, monatelange Ermittlungen führten jetzt zur Ausforschung eines 19-jährigen Tatverdächtigen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Festnahme des Tatverdächtigen an. Am Donnerstag, 6. November 2025, gegen 9.00 Uhr wollten Polizisten den 19-Jährigen an seiner Wohnadresse im Bezirk Graz-Umgebung festnehmen. Der junge Mann sprang jedoch aus einem Fenster und flüchtete zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der auch der Polizeihubschrauber und Diensthunde beteiligt waren, führte zum Erfolg: Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden. In seiner Einvernahme zeigte sich der 19-Jährige geständig, 20 Einbruchsdiebstähle begangen zu haben. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.