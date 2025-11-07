Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Polizeihubschrauber.
Nachdem der Verdächtige aus dem Fenster sprang, leitete die Polizei sofort eine Fahndung ein, danke Polizeihubschrauber und Diensthunde konnte der Mann geschnappt werden.
Premstätten/Steiermark
07/11/2025
19-Jährige flüchtete

Polizeihubschrauber, Diensthunde, Fahndung: Einbruchsserie nun geklärt

Intensive Ermittlungen nach Einbruchsdiebstählen in einem Kindergarten, in Sportvereinen, Kellerabteilen und weiteren Örtlichkeiten in der Zeit von Anfang Oktober bis Anfang November 2025 führten jetzt zum gewünschten Erfolg.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)

Intensive, monatelange Ermittlungen führten jetzt zur Ausforschung eines 19-jährigen Tatverdächtigen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Festnahme des Tatverdächtigen an. Am Donnerstag, 6. November 2025, gegen 9.00 Uhr wollten Polizisten den 19-Jährigen an seiner Wohnadresse im Bezirk Graz-Umgebung festnehmen. Der junge Mann sprang jedoch aus einem Fenster und flüchtete zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der auch der Polizeihubschrauber und Diensthunde beteiligt waren, führte zum Erfolg: Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden. In seiner Einvernahme zeigte sich der 19-Jährige geständig, 20 Einbruchsdiebstähle begangen zu haben. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: