Polizeihubschrauber, Diensthunde, Fahndung: Einbruchsserie nun geklärt

Intensive, monatelange Ermittlungen führten jetzt zur Ausforschung eines 19-jährigen Tatverdächtigen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Festnahme des Tatverdächtigen an. Am Donnerstag, 6. November 2025, gegen 9.00 Uhr wollten Polizisten den 19-Jährigen an seiner Wohnadresse im Bezirk Graz-Umgebung festnehmen. Der junge Mann sprang jedoch aus einem Fenster und flüchtete zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der auch der Polizeihubschrauber und Diensthunde beteiligt waren, führte zum Erfolg: Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden. In seiner Einvernahme zeigte sich der 19-Jährige geständig, 20 Einbruchsdiebstähle begangen zu haben. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.