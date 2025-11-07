81-Jährige hilft Polizei: Deepfake-Betrüger mit TV-Star-Video geschnappt

Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, war die Frau Mitte August auf der Plattform Pinterest auf eine Werbeanzeige gestoßen. In dem Video, das scheinbar von einem bekannten TV-Star stammte, wurde für eine angeblich sichere Trading-Plattform geworben, mit dem Versprechen hoher Gewinne. Erst später stellte sich heraus: Das Video war ein Deepfake, also ein mithilfe künstlicher Intelligenz manipuliertes Video.

Falsches Versprechen mit prominenter Maske

Die 81-Jährige registrierte sich und investierte zunächst einen kleinen Betrag. Doch bald nahm ein angeblicher Broker Kontakt auf und überredete sie zu höheren Einzahlungen. Auf dem Online-Konto schien sich das Geld zu vermehren, tatsächlich handelte es sich nur um eine täuschend echt gestaltete Betrugsplattform. Als die Frau ihr Guthaben abheben wollte, forderten die Täter zusätzliche „Steuern“. Insgesamt verlor sie dabei mehrere tausend Euro. Als schließlich ein angeblicher Mitarbeiter der deutschen Finanzaufsicht BaFin weitere Zahlungen verlangte, schöpfte die Frau schließlich Verdacht und wandte sich an die Polizei.

Polizei legt Falle und schnappt zu

Unter Anleitung der Ermittler blieb die Frau in Kontakt mit den Tätern. Als diese eine erneute Zahlung verlangten, gab sie vor, nur noch Bargeld zu besitzen. Die Betrüger kündigten daraufhin an, einen Kurier zur Abholung zu schicken. Am Abend des 5. November erschien tatsächlich ein 21-jähriger Mann an der vereinbarten Stelle. Doch bevor er den Umschlag entgegennehmen konnte, schlugen die Beamten zu. Der mutmaßliche Geldkurier, vermutlich ein ukrainischer Staatsbürger, wurde festgenommen und in die Justizanstalt Leoben gebracht. Er bestreitet die Tatbeteiligung. Die Polizei warnt eindringlich vor der neuen Welle digitaler Betrugsformen, bei denen Künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Immer häufiger werden Videos und Stimmen prominenter Persönlichkeiten manipuliert, um Seriosität vorzutäuschen.