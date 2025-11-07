Mit Baseballschlägern attackiert: Hooligans drehten auf A9 durch

Eine Gruppe von offenbar radikalen Fußballfans aus Polen soll am späten Donnerstagabend ein kroatisches Auto auf der Pyhrn Autobahn (A9) gestoppt, die Insassen attackiert und beraubt haben. 20 Verdächtige wurden festgenommen.

Gegen 23 Uhr waren die polnischen Fußballanhänger nach einem Spiel am 6. November in Slowenien in Richtung Graz unterwegs. Laut Polizei sollen sie auf Höhe Premstätten einen zufällig vorbeifahrenden kroatischen Pkw zum Anhalten gezwungen haben. Danach eskalierte die Situation gänzlich: Mit Baseballschlägern sollen mehrere Männer auf das Fahrzeug eingeschlagen und es schwer beschädigt haben. Die beiden kroatischen Insassen wurden dabei unbestimmten Grades verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Aus dem Wagen erbeuteten die Angreifer mehrere Tausend Euro in bar, bevor sie flüchteten.

Polizei stoppt Täter auf der A2

Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung ein. Mehrere Streifen nahmen die Verfolgung auf und wurden fündig: Auf der Südautobahn (A2) bei Arnwiesen im Bezirk Weiz konnten die mutmaßlichen Täter gestoppt werden. Insgesamt 20 polnische Staatsbürger wurden festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Graz gebracht. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Steiermark, das nun prüft, ob es sich um organisierte Hooligans einer bestimmten Fangruppe handelt.