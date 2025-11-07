Mit sechs Jahren an Krebs erkrankt: Fernitz-Mellach kämpft für Valentina

Mit nur sechs Jahren kämpft Valentina aus Fernitz-Mellach gegen eine schwere Form von Blutkrebs. Ihre Familie steht vor einer der schwierigsten Zeiten ihres Lebens, jetzt rückt die Gemeinde zusammen, um dem Mädchen zu helfen.

Bis vor wenigen Wochen war Valentina ein fröhliches, quirliges Mädchen, das mit ihrem Lachen alle um sich herum ansteckte. Sie spielte mit ihren Freunden, liebte die Schule und das Toben im Garten. Doch im Oktober kam der Schock: Akute Lymphatische Leukämie, eine aggressive Form von Blutkrebs. Schon kurz nach der Diagnose begann die Chemotherapie. Dann die nächste Hiobsbotschaft: Valentina zählt zu den Hochrisikopatientinnen. Nun stehen ihr 12 bis 14 Monate voller Behandlungen bevor, stationär im Krankenhaus, begleitet von starken Medikamenten und unzähligen Untersuchungen. Danach folgt eine einjährige Erhaltungstherapie. Die Nebenwirkungen sind überaus heftig. Besonders schwer traf es die Sechsjährige, als sie ihre langen, blonden Haare verlor. Doch trotz aller Schmerzen und Ängste bleibt sie tapfer und lächelt jeden Tag.

Familie kämpft um Hoffnung und gegen die Sorgen

Valentinas Eltern sind Tag und Nacht an ihrer Seite. Gleichzeitig versuchen sie, auch für ihre ältere Tochter Johanna (8) da zu sein. Arbeit ist kaum möglich, das Geld wird knapp. Freunde und Nachbarn haben deshalb ein Spendenkonto eingerichtet, um die Familie zu entlasten. „Jeder Beitrag, egal wie klein, hilft uns, den Fokus auf das Wichtigste zu richten, dass Valentina gesund wird“, so heißt es aus der Gemeinde. Doch nicht nur finanziell, auch emotional hält die Region fest zusammen: Die Gemeinde Fernitz-Mellach organisiert am Samstag, dem 8. November, einen Jugend-Matchday von 9 bis 16 Uhr am Sportplatz. Mit Kuchenbuffet, Riesen-Dartfußball und Popcorn wird Geld für Valentina gesammelt. Hier kannst du Spenden.

©gemeinde Fernitz-Mellach Eine Gemeinde hält zusammen: Am kommenden Samstag wird in Fernitz für die kleine Valentina gespielt.

Eine ganze Gemeinde für Valentina

„Wenn man im näheren Umfeld so ein Schicksal mitbekommt, möchte man helfen, weiß aber oft nicht wie und will vor allem die Familie nicht bedrängen, die sich schon mit so viel herumschlagen muss. Daher bin ich sehr froh, dass Aktionen und Spendenaufrufe gibt, bei denen man sich beteiligen kann und ich hoffe, dass Valentina und ihre Familie so spüren, dass die ganze Gemeinde zusammen hält und helfen möchte,“ so eine Mithelferin der Veranstaltung am kommenden Samstag. Der Kampf gegen Leukämie ist lang, teuer und nervenaufreibend, doch Valentina hat eine ganze Gemeinde hinter sich. Jede Spende hilft, die finanziellen Sorgen zu lindern, damit die Familie ihre Energie auf das Wesentliche konzentrieren kann: Valentinas Heilung und Zukunft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2025 um 11:55 Uhr aktualisiert