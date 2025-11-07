Viel Geduld: Diese Tunnelsperren kommen jetzt auf die Steirer zu

Autofahrer und Pendler brauchen dieser Tage viel Geduld in der Steiermark, denn ihnen stehen jetzt zahlreiche Tunnelsperren bevor. Den Anfang macht am Samstagabend, dem 8. November, die Sperre auf der A 9 Pyhrnautobahn. Grund ist eine Einsatzübung mit ASFINAG, Behörden, Rettung, Feuerwehr und Polizei zu einer Sperre des Tunnels Gratkorn in Richtung Süden. Beteiligt sind in Summe rund 130 Personen. Zwischen 19 und spätestens 23 Uhr wird dann der Abschnitt zwischen Peggau-Deutschfeistritz und Gratkorn-Süd in Richtung Spielfeld gesperrt. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum über die B 67 durch Gratkorn umgeleitet. In Richtung Voralpenkreuz kommt es während der Übung zur Sperre des dritten Fahrstreifens.

Gleinalmtunnel ab Montag gesperrt

Und von Montag, dem 10. November bis Freitag, dem 15. November, finden auf der A 9, im Gleinalmtunnel, Wartungsarbeiten statt. Daher kommt es zwischen 20 und spätestens 5 Uhr zur Totalsperre jeweils einer Richtungsfahrbahn zwischen dem Knoten Peggau-Deutschfeistritz und dem Knoten St. Michael. Der Verkehr wird über die S 6, den Knoten Bruck und die S 35 umgeleitet. In den Nächten von Montag bis Mittwoch wird die Richtungsfahrbahn Spielfeld gesperrt, in den Nächten von Mittwoch bis Freitag die Richtungsfahrbahn Voralpenkreuz.