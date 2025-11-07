Personen-Rettung: Auto von Hebebühne gerutscht

Die Stadtfeuerwehr Judenburg wurde am Donnerstag, dem 6. November einmal mehr zu Lebensretter. Ein Auto war einseitig von einer Hebebühne abgerutscht. Im Auto befand sich eine Person.

In den Mittagsstunden am Donnerstag, dem 6. November, wurde die Stadtfeuerwehr Judenburg zu einer technischen Menschenrettung alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Auto einseitig von einer Hebebühne abgerutscht. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich eine Person im Fahrzeug. Beim Eintreffen unserer Einsatzkräfte war die Person glücklicherweise äußerlich unverletzt, konnte das Fahrzeug jedoch nicht selbstständig verlassen.

Kompliziertes Unterfangen

Mithilfe von Niederdruck-Hebekissen und einem hydraulischen Rettungszylinder wurde das Fahrzeug stabilisiert und anschließend kontrolliert abgesenkt. Dadurch konnte die im Fahrzeug befindliche Person das Fahrzeug wohlauf und sicher verlassen