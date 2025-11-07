Green Panther Award: Gold für Kampagne „Sorry, die Abreise fällt schwer“

Die Spots der Kampagne zeigen auf charmante und humorvolle Weise, wie schwer es fällt, Graz zu verlassen und treffen damit genau ins Herz der Zuseher. Die Jury würdigte die Mischung aus emotionaler Ansprache und kreativem Storytelling. „Der Green Panther in Gold ist ein weiterer Meilenstein in der Markenkommunikation“, betonen Sylvia Loidolt, Vorsitzende, und Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Graz. „Es zeigt, wie wichtig es ist, Emotionen mit einem Hauch Humor zu verbinden.“

©Jakob Kotzmuth Die Agentur henx durfte sich über Gold freuen.

Dank an langjährige Partnerschaft

Auch Nils Kaltschmidt von der Agentur henx freut sich über die Auszeichnung: „Wir sind überwältigt! Die Gold-Trophäe ist vor allem eine Bestätigung unserer großartigen Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Region Graz. Gerade in Zeiten von KI ist es schön zu sehen, dass echte Emotionen durch Schauspieler noch immer begeistern.“ Der Green Panther Award wurde heuer übrigens bereits zum 34. Mal von der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der WKO Steiermark verliehen. Er gilt als wichtigster Kreativpreis des Landes und zeichnet herausragende Leistungen in Werbung und Kommunikation aus.