Nachmi-Plausch für Alessandro: Es ist eine sehr schwere Zeit für mich“

Seine Mutter Natascha weicht ihm seitdem nicht von der Seite. Doch die Zeit im Krankenhaus, die Medikamente, Therapien und Reha-Maßnahmen bringen nicht nur Sorgen, sondern auch finanzielle Belastungen mit sich. Um der Familie in dieser schweren Phase beizustehen, organisiert die Initiative „Wir in Graz“ morgen (Samstag, 8. November 2025) einen Nachmi-Plausch unter dem Motto „Gemeinsam stark – für Alessandro“ in der Lauzilgasse 21 (Graz). Der gesamte Erlös des Nachmittags wird gespendet, um Alessandro und seine Familie zu unterstützen. „Wir möchten den jungen Alessandro unterstützen, der derzeit in der Onkologie Kinderklinik Graz gegen Leukämie kämpft“, so auf Facebook.

Kaffee, Kuchen & Spenden

Beim Nachmi-Plausch erwartet die Besucher ein gemütliches Beisammensein mit Kaffee, Kuchen und kleinen Snacks. Zudem gibt es eine Infowand, die über Alessandros Situation informiert und zeigt, wie man auch langfristig helfen kann. Die Organisatoren wollen damit ein Zeichen setzen: „Wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht der Welt verändern.“