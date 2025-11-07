Trüb oder traumhaft? So wird das Wochenende in der Steiermark

Am kommenden Wochenende zeigt sich das Wetter in der Steiermark von der wechselhaften Seite: Während es in manchen Regionen trüb bleibt, gibt es auf Bergen und in höheren Lagen Sonnenschein.

Am Samstag herrscht ruhiges Hochdruckwetter in der Steiermark. Wie der Wetterbericht von GeoSphere Austria zeigt, bleiben die Nebel- und Hochnebelfelder in der Mur-Mürz-Furche sowie im Südosten des Landes zäh und lichten sich auch am Nachmittag kaum. „Die Obergrenze liegt dabei in rund 1500 m Höhe“, heißt es. Abseits der Nebelgebiete und auf den höheren Bergen gibt es ganztags nahezu ungetrübten Sonnenschein. Erst am Nachmittag machen sich von Osten her Wolkenfelder bemerkbar. Die Höchsttemperaturen liegen je nach Nebel und Sonnenscheindauer zwischen 8 und 12 Grad.

Von Nebel zur Sonne

Auf den Bergen der Obersteiermark zeigt sich die Sonne bereits ab etwa 1500 Metern Höhe, während der Hochnebel im südöstlichen Alpenvorland beständig bleibt. Das Obere Murtal und das Mürztal starten zumindest am Vormittag noch unter Hochnebel, weiter nördlich wird es freundlicher. Der Wind aus Südost wird etwas schwächer: Auf 2000 Metern Höhe kann mit minus 1 Grad auf der Koralpe und plus 3 Grad in den Nordalpen gerechnet werden.

Sonntagswetter:

Der Sonntag beginnt erneut mit verbreitetem Nebel und Hochnebel. GeoSphere Austria berichtet: „Der Wind weht zwar weiterhin nur schwach, dreht aber auf Nordwest. Damit stehen im Gegensatz zu den Vortagen die Chancen sehr gut, dass sich Nebel und Hochnebel bis Mittag auflösen und es in den meisten Landesteilen sehr sonnig wird.“ Ab dem Nachmittag ziehen dichte Wolken von Norden her auf. Im Ausseerland kann es schließlich auch leicht regnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 7 bis 12 Grad.

Am Berg ist die Sonne zu sehen

Auf den Bergen wird es im Laufe des Vormittags sonnig, nachdem sich der Hochnebel zurückgezogen hat. „Auch der Hochnebel zieht sich in den Südosten zurück“, so die GeoSphere Austria. Die Sichtverhältnisse sind sehr gut, der Wind bleibt schwach und dreht auf westliche Richtungen. In 2000 Metern Höhe werden zu Mittag rund 2 Grad erwartet.